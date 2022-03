Salaire des enseignants : le "chantier de l'école" du candidat Macron divise

Emmanuel Macron veut faire de l'école l'une des priorités d'un éventuel nouveau quinquennat. Le président-candidat a dévoilé, jeudi 17 mars au cours d'une conférence de presse de près de quatre heures, son programme pour les cinq ans à venir. Il entend mener "une large concertation pour discuter de la meilleure manière d'atteindre les objectifs fixés" au niveau de l'Éducation nationale. "On va mieux former, donner les mêmes chances à tous, faire confiance et mieux reconnaître les enseignants", assure le candidat Macron.

Pour ce faire, il souhaite œuvrer pour mettre en place un "pacte nouveau pour les enseignants", à qui il veut confier "de nouvelles missions" comme "le remplacement de professeurs absents". "Nous devons aux élèves et à leurs parents l'intégralité des heures d'enseignements", insiste-t-il. "Cela doit être une quasi-obligation, mais nous devons mieux rémunérer ces heures mobilisées."