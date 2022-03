Présidentielle : mutualisation ou déconjugalisation de l'impôt sur le revenu, deux visions s'affrontent

Pour quelles raisons Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon disent-ils que la conjugalisation de l'impôt nuit aux femmes et à leur émancipation ? Car l’imposition conjointe conduit à augmenter le taux d’imposition de la personne qui gagne le moins dans le couple, qui est une femme dans 3 unions sur 4. Le revenu de leur travail est donc plus taxé qu’il ne le serait en l’absence de quotient conjugal, ce qui peut contribuer à les désinciter à travailler et à favoriser leur maintien à domicile.

Aussi, des études ont montré que la conjugalisation de l'impôt sur le revenu favorise les couples les plus riches : les 15% les plus aisés reçoivent 40% des gains totaux dus à ce mécanisme, alors que les 50% les plus modestes en captent 20%. Et ces gains sont d’autant plus élevés que les écarts de revenus au sein du couple sont importants.