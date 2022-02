Nicolas Bay, suspendu du RN, officialise son ralliement à Eric Zemmour

Quant aux accusations du RN, Nicolas Bay répond : "'Quand on veut noyer son chien, on l’accuse d’avoir la rage' - vous connaissez l’expression populaire. Ce sont des accusations mensongères, et j’ai déposé plainte en diffamation." Comme lui, il estime que Marion Maréchal, Gilbert Collard, Jérôme Rivière, Florian Philippot ou Stéphane Ravier ont été victimes de "mises à l’écart et des ruptures souvent organisées".