Présidentielle 2022 : non-candidat, Emmanuel Macron a déjà 500 parrainages validés

Derrière le chef de l'État, Valérie Pécresse peut compter sur 324 paraphes (+290 par rapport à mardi). La candidate LR passe devant la socialiste Anne Hidalgo (266 signatures, +218 ce jeudi). Suivent ensuite le communiste Fabien Roussel (159), la candidate de Force ouvrière Nathalie Arthaud (138), le député Jean Lassalle (124), l'insoumis Jean-Luc Mélenchon (100), l'écologiste Yannick Jadot (80), les souverainistes Nicolas Dupont-Aignan (77) et Eric Zemmour (58). Des principaux candidats, Marine Le Pen ferme la marche avec 35 parrainages validés (+33).

Pour les candidats les plus mal embarqués, il est à noter que cette liste n'est pas définitive et ne présage de rien. Elle sera actualisée au fur et à mesure des vérifications du Conseil constitutionnel, et les candidats ont jusqu'au 4 mars pour déposer leurs parrainages. Il faut également avoir en tête que tous ne soumettent pas leurs parrainages à validation au même rythme. La liste officielle des candidats à l'élection présidentielle - ceux qui auront recueilli et validé au moins 500 parrainages d'élus d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer différents - sera publiée le 11 mars prochain.