Présidentielle 2022 : quelles différences opposent Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon ?

Leurs positions sur le nucléaire sont souvent érigées comme le principal désaccord entre les deux candidats. Fabien Roussel croit à un mix énergétique "100% public et 100% décarboné" alliant énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique) et électricité nucléaire. Dans son programme, il évoque la construction de "six EPR supplémentaires au minimum". Il y voit une solution pour lutter contre la précarité énergétique et l’envolée des prix du gaz et de l’électricité.

Jean-Luc Mélenchon prône lui un modèle 100% énergies renouvelables impliquant l’arrêt des projets d’EPR, le démantèlement, la réhabilitation et la reconversion des sites nucléaires et de leurs bassins de vie. Mais l’Insoumis, qui veut sortir du nucléaire à l’horizon 2045, est prêt à organiser un référendum sur cette question si les communistes acceptent de le soutenir au premier tour de l’élection présidentielle. Preuve qu’il s’agit là du plus fort point de désaccord entre les deux hommes.