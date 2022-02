Présidentielle 2022 : où est-on dans les parrainages, à 17 jours de leur clôture ?

Ceux qui n'ont pas encore validé tous leurs parrainages se divisent entre les confiants et les inquiets. Sur France 2, le porte-parole d'Eric Zemmour Guillaume Peltier a par exemple assuré qu'ils avaient "enregistré plus de 500 promesses". "Mais ce ne sont pas encore des parrainages. Il faut que les maires comprennent bien que cette campagne a besoin d'un débat démocratique et loyal", a-t-il insisté.

Du côté du Rassemblement national, Louis Aliot a indiqué sur Sud Radio que Marine Le Pen avait pour l'instant 430 parrainages. "Il faut lancer un message d'alerte démocratique, car à ce jour on risque d'avoir une présidentielle qui ne représente pas réellement les forces du pays", a-t-il affirmé. Il y a une semaine, la députée RN s'était dite "vraiment inquiète" à ce sujet.