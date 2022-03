Pas de débat avant le premier tour pour Macron, rien de nouveau pour un président sortant

En 2007, Jacques Chirac avait déjà effectué deux mandats, il ne pouvait alors plus se présenter. En 2002, il avait même refusé de débattre face à Jean-Marie Le Pen entre les deux tours. Ces débats collégiaux n'existaient pas avant ces deux dernières élections présidentielles. Depuis 1974 et un duel entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, ils étaient cantonnés aux deux adversaires du second tour.