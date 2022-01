"Plus de 50% de la viande consommée en France" est-elle halal ?

Pour rappel, cette technique de mise à mort consiste à tuer l'animal sans étourdissement préalable. Une pratique interdite en France, et dans l'Union européenne, où la mise à mort des animaux dans les abattoirs est encadrée par un règlement destiné à limiter leur souffrance. Quelques exceptions existent cependant, et notamment pour la viande casher ou halal. L'article 4 de ce même règlement européen précise ainsi que "pour les animaux faisant l'objet de méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1 ne sont pas d'application pour autant que l'abattage ait lieu dans un abattoir". En France, cette règle a été introduite dans le code rural et de la pêche maritime.

Pour ce faire, les boucheries doivent donc en demander l'autorisation à la préfecture. Or, en France, plus de la moitié des abattoirs de boucherie possèdent effectivement cette dérogation. "Début 2020, 51% des abattoirs de boucherie (...) pouvaient pratiquer des abattages sans étourdissement, dans des proportions variables", écrit ainsi l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) dans un récent rapport. Un chiffre qui redescend à 17% pour les abattoirs de volailles. Au total, 34% de l'ensemble des abattoirs en France sont autorisés à effectuer des abattages rituels.