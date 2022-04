Pour la moitié des Françaises, Marine Le Pen est plus "féministe" qu'Emmanuel Macron

Marine Le Pen plus "féministe" qu'Emmanuel Macron. C'est ce qui ressort d'un sondage Ifop pour le magazine Elle, réalisé en ligne du 11 au 13 avril auprès d'un échantillon national représentatif de 1039 femmes âgées de 18 ans et plus et publié mercredi 20 avril. À quelques heures du débat de l'entre-deux-tours, diffusé à 21h en direct sur TF1 et LCI, et à quatre jours du second tour de l'élection présidentielle, dimanche 24 avril, près d'une électrice sur deux (49%) qualifie la candidate du Rassemblement national de "féministe". Un adjectif adjoint au président sortant par moins d'une Française sur trois (30%).

Ainsi, comme le révèle le sondage mis en ligne par le magazine Elle, les femmes interrogées font davantage confiance à Marine Le Pen qu'à Emmanuel Macron pour lutter contre les violences dans l'espace public (51% contre 34%), le sexisme et les violences sexuelles (48% contre 36%) ou encore les inégalités salariales (49% contre 35%). Les électrices sondées ont, en revanche, une meilleure image du président-candidat sur les questions sociales. Elles le jugent plus en capacité de lutter contre la haine envers les personnes LGBT (50% contre 29%) et les stéréotypes de genre (46 contre 40%).