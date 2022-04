Présidentielle 2022 : pour qui votent les jeunes de 18 à 24 ans ?

Revenus minimums pour les étudiants, permis de conduire gratuit via le service civique, pass culture, incitations à l'embauche, prêt à taux zéro pour se lancer dans la vie... La lecture des programmes montre que les candidats à l'élection présidentielle courtisent activement les jeunes électeurs, dont un certain nombre participeront à leur premier scrutin ce dimanche 10 avril.

Un électorat réputé plus indécis, et potentiellement plus abstentionniste que la moyenne, mais dont le vote peut s'avérer décisif, notamment dans l'hypothèse où des candidats se retrouveraient au coude-à-coude.

Même s'il est fluctuant, le vote des 18-24 ans est observé à la loupe par les instituts de sondages et des tendances se dégagent. En témoigne notre baromètre quotidien Ifop Fiducial pour LCI, Paris Match et Sud Radio.