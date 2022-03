Pour son premier déplacement de candidat, Macron choisit l'exercice du débat, devenu sa marque de fabrique

De quoi rappeler les longs marathons initiés par Emmanuel Macron lors du Grand débat national. En janvier 2019, à l'issue de la crise des Gilets jaunes, le chef de l'Etat avait eu l'idée d'entreprendre un tour de France pour recueillir les doléances des Français et discuter longuement avec eux. En s'asseyant et se mettant à leur niveau, en bras de chemise, il a passé près de 100 heures à répondre aux questions, expliquer ses choix et sa vision des choses, jusqu'à accoucher de nouvelles propositions. A son issue, Emmanuel Macron avait notamment annoncé la suppression de l'ENA, la réindexation des petites retraites de moins de 2000 euros, une "évaluation" des effets de la suppression de l'ISF et la reconduction de la prime exceptionnelle de fin d’année "sans charges ni impôts" versée aux salariés.