Présidentielle 2022 : pourquoi Valérie Pécresse et Marine Le Pen jouent la carte de l'intime en meeting

Dans quel but Valérie Pécresse et Marine Le Pen s'adonnent-elles à cet exercice intime ?

Il s'agit de renverser l’image de la femme snipper ou "viriliste" qui a prévalu jusqu’à cette élection à droite et à l’extrême droite, en s'affichant vulnérables. Associer féminité et vulnérabilité, c'est un double renversement de la norme politique. Quand Marine Le Pen se confesse, explique pourquoi elle a raté son débat face à Emmanuel Macron en 2017, raconte qu'elle aurait aimé passer plus de temps avec ses enfants, elle crée de l'empathie et inspire confiance. Une femme réconciliée avec elle-même et en paix ne fait pas naître mépris ou inquiétude. De son côté, Valérie Pécresse n'hésite pas à mettre en scène son mari. Elles font des rôles de mères, femmes, épouses un atout pour parler aux femmes de droite, aux femmes tout court. C’est une révolution.

Bien sûr l'intérêt électoral n'est pas loin : récupérer une partie de l'électorat de centre droit parti chez Emmanuel Macron et sensible à ces questions pour Valérie Pécresse, préempter une forme de féminité que Marion Maréchal pourrait incarner si elle rejoignait Eric Zemmour pour Marine Le Pen, et pour les deux capter l'électorat féminin qui fait défaut à l'ancien polémiste.