Après son soutien à Mélenchon, la Primaire populaire s'excuse et acte sa fin

"À celles et ceux qui se sont sentis trahis par cette décision", ils justifient leur choix d'avoir préféré renoncer "à une nouvelle consultation trop longue et coûteuse à mettre en œuvre à un mois de l’élection". Mais ils admettent cependant qu'ils auraient "dû acter la fin de la Primaire Populaire et parler plus visiblement en notre nom propre".

Pas question cependant de refaire le film de des couacs de la Primaire populaire, et de revenir sur leur décision de soutenir celui qui était arrivé à la 3ᵉ place au vote de la primaire populaire, derrière Christiane Taubira et l'écologiste Yannick Jadot.

"La Primaire est finie", ont-ils déclaré, pour clore le débat et tenter de faire taire les critiques.