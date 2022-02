Primaire populaire : "Une note n'est pas un vote" pour François Hollande

Après la victoire de Christiane Taubira à la primaire populaire dimanche, la gauche est toujours dans l'impasse. C'est en substance le message distillé ce lundi par François Hollande lors d'une conférence devant les étudiants de Sciences Po Paris : malgré les tentatives d'union d'une gauche désunie, "il y a toujours autant de candidats et il n'y a pas de ligne politique".

"Est-ce que la primaire populaire, c'était la bonne méthode et le bon moment ? Est-ce que c'était la bonne méthode quand des candidats ne voulaient pas s'y présenter et qu'on les y a invités contre leur gré", s'est interrogé l'ancien chef de l'État. Selon lui, la primaire est arrivée "trop tard" et qu'elle aurait dû être précédée d'un "travail programmatique", plusieurs candidats sur la plateforme n'ayant pas ou peu de propositions rédigées.