Après la Primaire populaire, Yannick Jadot espère être rejoint par "tous ceux qui veulent de l'écologie"

Yannick Jadot ne veut rien entendre. Il ne participera pas à la "Primaire populaire", qu'il considère comme "une machine à perdre". Interrogé sur la question lors de notre émission politique sur Facebook et Instagram ce mercredi soir, il rappelle avoir été "désigné par une primaire citoyenne". "Aux dernières élections européennes, il y avait trois listes écologistes. On les a rassemblées, on a fait une primaire citoyenne et on a désigné une candidature à l'élection présidentielle", explique le député européen qui dit ne pas pouvoir imaginer qu'il n'y ait pas de candidature écologiste en 2022 "quand le climat est le grand défi de l'humanité est le climat et que l'impératif, en France, est la justice sociale".

Si Yannick Jadot dit avoir du "respect" pour les personnes qui se sont inscrites à la Primaire populaire, il espère que "toutes celles et tous ceux qui veulent de l'écologie et de la justice sociale rejoignent ma campagne" une fois ce scrutin passé.