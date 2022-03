Programme d'Emmanuel Macron : contre les déserts médicaux, une 4e année d'internat en milieu rural ?

Il préconise par exemple "de stopper les conventionnement dans les zones qu'on considère comme dotées" et d'"aider à dégager du temps aux médecins qui sont installés dans des zones bien dotées pour qu'ils libèrent X jours ou heures par semaine pour aller faire des consultations dans les zones qui sont en demande". Il pense également qu'il peut être possible de mieux rémunérer les médecins sur ces territoires. "Si, sur un territoire, on a des médecins qui sont prêts à dégager du temps pour refaire de la continuité territoriale, à faire de la continuité des soins qu'on a abandonnés dans notre pays (...) Si nous avons des médecins qui sont prêts à se réengager de manière volontaire, avec un pacte de rémunération, il faut investir", a déclaré Emmanuel Macron, qui compte également s'appuyer sur les maires pour attirer les médecins à la campagne.