Présidentielle : Emmanuel Macron envisage de repousser l'âge de la retraite à 65 ans

Emmanuel Macron voudrait que les Français "travaillent plus". Selon une information du journal Les Échos confirmée par TF1/LCI, le président sortant envisage, s'il est réélu lors de la présidentielle d'avril, de faire passer l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans.

Le journal, qui cite "des sources concordantes et proches du dossier", précise que le rythme privilégié serait de quatre mois cotisés supplémentaires pour chaque génération, soit neuf ans de transition. Si la réforme entre en vigueur en 2023, elle sera achevée en 2032, écrit encore Les Échos. À l'inverse de la réforme des retraites, abandonnée en mars 2020 en raison de la pandémie, cette réforme serait plus facile à mettre en place et permettrait de faire plus rapidement des économies.