Présidentielle : qu'est vraiment le "grand remplacement" ?

Après 1945, l'extrême droite radicale va développer la thématique de la destruction de l'Europe par une "colonisation" d'immigrés africains, en la disant œuvre du complot juif, explique l'historien Nicolas Lebourg. Après les attentats du 11 septembre 2001, ses partisans vont en extraire "l'argumentaire antisémite, pour le faire seulement mythe mobilisateur raciste et islamophobe", précise-t-il dans Mediapart.

"Dès 1946, des groupes d'anciens Waffen-SS affirmaient que, désormais, toute l'Europe était occupée par les 'nègres' (les soldats américains) et les 'mongols' (les soldats russes), et qu’il s’agissait de libérer le continent de 'l’occupation par une nouvelle résistance'". Mais c'est l’ancien trotskyste et ancien Waffen-SS français René Binet qui va diffuser, sur le plan international, la thématique d’un grand remplacement organisé par les juifs.

Après les attentats du 11 septembre 2001, les partisans de cette thèse accusent le "multiculturalisme", au lieu du métissage, pour avancer que les populations immigrées musulmanes vont "remplacer" les populations "blanches et chrétiennes". Le tueur de Christchurch en 2019 (ses attentats contre 2 mosquées en Nouvelle-Zélande avaient fait 51 morts) avait repris l'expression dans un manifeste, où il faisait référence à un "génocide blanc".