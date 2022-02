Présidentielle 2022 : que proposent les candidats pour lutter contre l'abstention ?

Ce mardi, la majorité présidentielle lance une opération de porte-à-porte pour mobiliser les personnes non-inscrites sur les listes électorales. À l'aide d'une application, ils cibleront les bureaux de vote abstentionnistes et pourront aller à la rencontre de ses électeurs pour les inciter à se rendre aux urnes. La majorité présidentielle distribuera également un tract expliquant aux Françaises et Français qu'ils ont jusqu'au 4 mars pour vérifier qu'ils sont inscrits sur les listes électorales.

Si la majorité est divisée sur l'ouverture du vote à de nouvelles catégories d'âge et pour le vote par correspondance, pour lutter contre l'abstention le gouvernement a déjà simplifié l'établissement des procurations. En juin 2020, en vue du second tour des élections municipales, il n'était par exemple plus nécessaire de justifier une demande de procuration, une personne pouvait prendre les procurations de deux électeurs contre une auparavant (les sénateurs souhaitent reconduire cette mesure pour la présidentielle), et les policiers et gendarmes pouvaient se déplacer à domicile pour les établir. En avril 2021 en vue des régionales, une plateforme en ligne a été lancée pour faciliter la démarche, qu'il était possible de faire jusqu'au jour J.