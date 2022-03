Présidentielle 2022 : que proposent les candidats sur la fiscalité des Français ?

Anne Hidalgo (PS) et Yannick Jadot (EELV) veulent, eux, remettre en place l'ISF, mais en le tournant vers la protection du climat. Le candidat écologiste propose ainsi que "créer un ISF climatique pour les patrimoines supérieurs à deux millions d'euros", mais aussi de "réduire la TVA à 5,5% pour les transports collectifs et les services de réparation" et même à "0% pour l'alimentation biologique", tout en l'augmentant "à 20% pour les transports polluants". S'il est élu, il promet encore de baisser la fiscalité sur les premières tranches des revenus et les petites successions et l'augmenter pour les plus élevées.

Outre son "impôt de solidarité sur la fortune climat et biodiversité", la maire de Paris souhaite de son côté "abaisser la fiscalité des successions pour 95% des Français" et "augmenter les impôts des successions pour les très hauts patrimoines de plus de deux millions d'euros".