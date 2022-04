Présidentielle 2022 : que sait-on des initiatives "citoyennes", supposées "contrôler les votes" le soir du scrutin ?

Une procédure qui se veut transparente, mais qui pose énormément de questions. D'abord, sur l'identité de ceux qui partageront les données de leurs bureaux. Comme TF1 info a pu l'observer, tout le monde peut s'inscrire, s'enregistrer comme "assesseur" d'un bureau de vote et déposer des photos. Sans avoir besoin de prouver son identité. Seules données nécessaires avant l'inscription : un prénom, un nom et une adresse e-mail valide. Comment s'assurer de l'authenticité des images ? Comment savoir que les résultats ne sont pas retouchés à l'image ? Le site ne le précise pas.

Quant aux photos envoyées par les internautes, de quelle manière se fera le tri entre l'image d'un PV et celle d'un document lambda ? Comment vont être enregistrés les résultats des quelque 65.000 bureaux de vote que compte le pays ? Là non plus, aucune lisibilité sur le logiciel utilisé. Enfin, comment certifier que les résultats publiés en ligne rassemblent toutes les données issues des photos ? Et qu'aucun filtre n'a été réalisé en amont par les créateurs du site ? Impossible de le savoir sur la plateforme. Interrogés sur ces questions plus que cruciales, les auteurs de l'initiative ne sont pas revenus vers nous dans l'immédiat.