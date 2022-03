"Moderne" mais "vide" : la web-série de campagne "façon Netflix" d'Emmanuel Macron est-elle réussie ?

Ces vidéos de quelques minutes sont publiées chaque vendredi à 18h sur la chaîne YouTube de sa campagne. Sur le mode du feuilleton découpé en épisode, "Le Candidat" plonge le spectateur en immersion dans les coulisses de la course à l'élection au plus près du président sortant, lorsqu'il mobilise ses troupes, présente son programme en conférence de presse et se raconte entre deux sur le chemin, sur la banquette de son taxi ou le temps d'une courte promenade nocturne sur les quais de Seine, l'occasion d'échanger quelques mots avec les passants.

"On est dans l’intimité du candidat : l’idée est de le rendre aimable et proche, puisqu’il se voit souvent reprocher d’être loin des préoccupations des Français et de manquer d’empathie", décrypte Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste de la communication politique et professeur à Sciences Po. Des vidéos destinées à rapprocher les électeurs du chef de l'Etat, malgré une campagne lancée sur le tard, perturbée par la guerre en Ukraine, et dont il est de toute façon le favori selon les sondages.