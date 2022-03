Présidentielle 2022 : quel est le bilan d'Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat ?

D'après l'OCFE, qui synthétise un certain nombre d'indicateurs, dont ceux fournis par l'Insee, le pouvoir d'achat des Français a augmenté de 0,9% par an et par unité de consommation. Une évolution moyenne qui n'a rien de nouveau : au cours des trois dernières décennies, la hausse se situe autour de 0,95% (soit 300 euros) par an.

L'évolution au cours du dernier quinquennat peut toutefois être comparée, avantageusement, avec celles des deux précédents. Après une période faste (1,8% de hausse annuelle entre 1997 et 2008), le quinquennat de Nicolas Sarkozy, heurté par la crise financière, avait été marqué par une croissance beaucoup plus faible du pouvoir d'achat (0,2% par an). Celui de François Hollande a connu la même tendance (0,1% par an). La principale nouveauté du quinquennat d'Emmanuel Macron consiste dans les mesures fiscales qui ont, contrairement aux précédents mandats, contribué positivement à la hausse du pouvoir d'achat.

Cette évolution positive a pu être, tempère l'OFCE, appuyée par l'adoption de mesures socio-fiscales, mais aussi par la dynamique du marché de l'emploi, avec plus d'un million d'emplois créés entre 2017 et 2021, soit une hausse de 2,4% de la masse salariale. Aussi, insiste l'étude, il reste compliqué de distinguer, "à ce stade, ce qui est dû aux choix de politique économique faits au cours du mandat de ce qui est dû aux évolutions conjoncturelles", mais aussi de mesures décidées par les prédécesseurs de l'actuel président.