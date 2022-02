Présidentielle 2022 : quels sujets ont été les plus commentés sur les réseaux sociaux la semaine dernière ?

Les expressions et hashtags qui reviennent le plus cette semaine pour parler de la présidentielle sur les réseaux sociaux sont :

• #ScandaleMacron, "Alstom", "Canard Enchaîné", #CashInvestigation

L’affaire Alstom revient sur le devant de la scène cette semaine après les révélations du Canard Enchaîné (8% des posts sur la campagne). Selon le journal satirique, le rachat par EDF des turbines nucléaires vendues en 2015 à General Electric va coûter 1,2 milliard d'euros, soit 2 fois plus cher que le prix de vente. Suite à ces révélations, Emmanuel Macron, qui n’a toujours pas officialisé sa candidature, est directement pris à partie sur les réseaux sociaux, notamment via le hashtag #ScandaleMacron.

À noter également qu’une rumeur selon laquelle France 2 aurait déprogrammé un numéro de Cash Investigation sur Alstom impliquant Emmanuel Macron circule cette semaine sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter de Cash Investigation a d’ailleurs souligné, vendredi 18 février, qu’il s’agissait d’une fake news et que le prochain numéro serait bel et bien consacré aux Ehpad :

• #ZemmourMontSaintMichel, #Zemmour2eTour, "meeting Zemmour"

Cette semaine, Éric Zemmour fait le buzz avec son meeting au Mont-Saint-Michel, samedi 19 février (6% de posts sur la campagne). Le candidat a profité du meeting pour mettre en scène un éventuel duel face à Emmanuel Macron au second tour de l’élection. Une hypothèse relayée sur les réseaux sociaux via les hashtags #Zemmour2eTour et #Zemmour2emeTour.

• #LaFranceDansLesYeux, #MissionconvaincreLCI, #Cavous

Pour maximiser leur visibilité, les candidats continuent leur course aux plateaux télé. Cette semaine, trois émissions agitent les réseaux sociaux :

- "C à vous" sur France 5 avec Éric Zemmour mercredi 16 février

- "Mission Convaincre" sur LCI avec Marine Le Pen mercredi 16 février

- "La France Dans Les Yeux" sur BFMTV avec Jean-Luc Mélenchon jeudi 17 février