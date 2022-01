Présidentielle 2022 : quels sujets ont été les plus commentés sur les réseaux sociaux la semaine dernière ?

La présidentielle, qui faisait légèrement moins parler sur les réseaux sociaux (1,2 fois moins de posts que la semaine d'avant), est revenue au cœur débat et donc dans le nombre de commentaires postés sur les réseaux sociaux : ainsi on dénombre 5 058 285 publications, soit une progression de 7% par rapport à la semaine dernière, selon Visibrain. La semaine politique a été marquée par les défections en série du côté du Rassemblement national au profit du parti Reconquête d'Eric Zemmour. Mais il a également été question du pont que Valérie Pécresse tente de tendre entre les centristes et les Républicains les plus "à droite".