Présidentielle 2022 : quels sujets ont été les plus commentés sur les réseaux sociaux la semaine dernière ?

Les expressions et hashtags qui reviennent le plus cette semaine pour parler de la présidentielle sur les réseaux sociaux sont :

#Elysee2022, #LaFranceDansLesYeux, #Le79Inter

Les candidats à la présidentielle continuent leur tournée médiatique. Cette semaine, deux candidats font le buzz grâce à leurs passages dans :

Le 7/9 de France Inter lundi 7 février, et dans "La France Dans Les Yeux" sur BFM TV mercredi 9 février pour Éric Zemmour, et "Élysée 2022" sur France 2 jeudi 10 février pour Jean-Luc Mélenchon. Ainsi, les émissions représentent 10% des posts sur la présidentielle cette semaine.

#ZemmourSaulieu, #PecresseZenith, #MelenchonMontpellier

En plus de leurs interviews dans les médias, les candidats en course n’hésitent pas à multiplier les meetings (8% des posts sur la présidentielle). Cette semaine, ce sont les déplacements d’Éric Zemmour à Saulieu, de Valérie Pécresse au Zénith de Paris, et de Jean-Luc Mélenchon à Montpellier qui agitent le plus les internautes.

#ConvoiDeLaLiberte, #ConvoiFrance2022, #GiletsJaunes

Sur les réseaux sociaux, le mouvement anti-pass vaccinal du "Convoi De La Liberté" explose ce week-end suite aux manifestations parisiennes, et se retrouve associé, non seulement, aux gilets jaunes, mais surtout à la présidentielle (8% des posts). Et pour cause, les internautes interpellent directement Emmanuel Macron, qui n’a toujours pas officialisé sa candidature, pour protester contre le pass vaccinal. Certains candidats en course rebondissent également sur le mouvement pour tacler le gouvernement, à l’image de Florian Philippot qui a apporté son soutien aux manifestants.