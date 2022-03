Quels sujets ont été les plus commentés sur les réseaux sociaux la semaine dernière ?

Les expressions qui reviennent le plus cette semaine, selon l’outil de veille des médias sociaux, pour parler de la présidentielle sur les réseaux sociaux sont :

• #McKingseyGate et toutes ses déclinaisons

Le "McKinsey gate", en référence au recours à ce cabinet de conseil auquel l'exécutif a eu recours durant le mandat qui s'achève. Ce sujet, lancé notamment après la publication d'un rapport sénatorial cinglant, cristallise 15% des conversations sur la campagne, s’impose comme le sujet le plus commenté cette semaine, relayant la guerre en Ukraine au second plan. 90% des messages sur l’affaire McKinsey citent ou mentionnent directement Emmanuel Macron, propulsant #ScandaleMacron ou encore #MacronMcKinsey à la 9e et 12e place des hashtags les plus partagés sur la présidentielle cette semaine (#McKinseyGate étant le 1er).

• #ZemmourTrocadero, "Trocadéro", #MelenchonMarseille, "meeting"

À l’approche du 10 avril, les candidats multiplient les déplacements et interventions publiques. Les meetings représentent 12% des publications cette semaine. Parmi les plus commentés sur les réseaux sociaux, nous retrouvons celui qui fait référence au rassemblement organisé dimanche par Éric Zemmour au Trocadéro, et celui de Jean-Luc Mélenchon à Marseille.

• #Ukraine, "OTAN", "guerre", #StandWithUkraine

La guerre en Ukraine anime les discussions autour de la campagne, mais dans une moindre mesure par rapport aux semaines précédentes. En effet, depuis ses débuts fin février, la guerre en Ukraine était le sujet n°1 de la présidentielle française. Elle représente désormais 7% des publications, contre 35% la première semaine du conflit.