Présidentielle 2022 : quels sujets ont été les plus commentés sur les réseaux sociaux la semaine dernière ?

À peine plus de deux mois nous séparent du 1er tour de la présidentielle. Les candidats se démènent sur tous les fronts pour essayer de convaincre des électeurs qui n'ont pas l'intention de se ruer dans les urnes. S'ils s'abstiennent, c'est surtout parce qu'ils ont l'impression que les aspirants à la magistrature suprême évoquent trop peu les sujets qui les intéressent. C'est ce dont on a pu se rendre compte à l'occasion des émissions "Mission Convaincre", diffusée la semaine dernière sur LCI, et au cours de laquelle Valérie Pécresse puis Eric Zemmour se sont frottés à notre panel d'abstentionnistes.

Sur les réseaux sociaux, les conversations autour de la présidentielle ont été légère augmentation la semaine dernière avec 5 380 193 posts publiés, soit 6% de plus que la semaine précédente. Chaque semaine, Visibrain, l’outil de veille des médias sociaux, réalise pour LCI, le baromètre des sujets les plus commentés sur la présidentielle 2022 sur les réseaux sociaux. Voici ce qui en ressort :