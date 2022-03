Qui composera l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron ?

Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie est pressenti pour devenir directeur de campagne. Il est l'un des plus anciens collaborateurs d'Emmanuel Macron et était présent dès les balbutiements de la campagne victorieuse de 2017. Auprès de l'AFP, un ministre indique que cet "historique absolu" est "très populaire chez LaREM" et apprécié des autres partenaires de la majorité. Il s'agit également d'un proche d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée et bras droit d'Emmanuel Macron, qui devrait lui aussi s'impliquer dans la campagne.