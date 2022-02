Retraites : que proposent les candidats à la présidentielle ?

Ce lundi, Marine Le Pen est revenue sur sa promesse de retraite à 60 ans pour tous. En effet, elle envisage désormais un système progressif en réservant la retraite à 60 ans avec 40 annuités pour les Français entrés dans la vie active avant l'âge de 20 ans. "Tous ceux qui seront entrés avant 24 ans dans le monde du travail auront un avantage" pour partir à la retraite qui sera "très important entre 17 et 20 ans" puis "important jusqu'à 24 ans", a détaillé la candidate du Rassemblement national à la présidentielle ce lundi 7 février sur France 2. "Je n'abandonne pas les 40 annuités, c'est ça le fondement" mais "pour ceux qui ont commencé tôt, c'est-à-dire entre 17 et 20 ans, un départ" à la retraite sera possible "à 60 ans" avec une retraite pleine, a-t-elle précisé.

"Plus on a commencé à travailler tôt, plus il faut partir à un âge raisonnable à la retraite", a-t-elle fait valoir. "Parce que quand on démarre tôt, c'est souvent parce qu'on fait un travail manuel alors que, quand on entre plus tard dans la vie active, c'est souvent parce qu'on fait un travail intellectuel qui est beaucoup moins fatiguant". "Je refuse de continuer à allonger au fur et à mesure l'âge de la retraite qui fait qu'il y a des gens qui n'atteindront jamais l'âge de la retraite et n'auront jamais de retraite pleine", a-t-elle ajouté.

Valérie Pécresse souhaite engager une réforme des retraites et porter l'âge de départ légal à la retraite à 65 ans en 2030. "Je garantirai en 2030, pour tous ceux qui ont travaillé toute leur vie, une pension de retraite d'au moins un Smic net par mois (soit une augmentation de 25%)", écrit-elle dans son programme. Elle veut prendre en compte la pénibilité pour garantir des départs précoces et revaloriser les pensions des conjoints collaborateurs d'artisans, commerçants, agriculteurs. Eric Zemmour prône un âge de départ à 64 ans, qu'"il faudra ajuster" pour les métiers pénibles.