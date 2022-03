Sandrine Rousseau se dit "déprimée de faire de la politique dans des groupes de Ku Klux Klan"

Une nouvelle sortie qui va faire couler beaucoup d'encre. Mise à l'écart de l'équipe de Yannick Jadot en vue de l'élection présidentielle, Sandrine Rousseau n'est pas restée silencieuse bien longtemps. "Ça me déprime de faire de la politique dans des groupes du Ku Klux Klan (mouvement raciste prônant la suprématie blanche, ndlr). Je veux faire de la politique avec des visages de toutes les couleurs", a-t-elle lancé lors d'un déplacement à Toulouse, samedi 5 mars. L'ancienne porte-parole d’EELV en a rajouté une couche, cette fois sur la gauche française dans sa globalité. "Je voudrais une caste politique qui parle au nom de tout le monde. La gauche a tellement peur des mouvements sociétaires qu’elle en fait peine", fustige-t-elle dans les colonnes de La Dépêche, ne cachant pas son rêve d'une "écologie plus sociale et populaire, pas une écologie de riche".