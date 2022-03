Le fils de Brigitte Macron a-t-il un lien avec les instituts de sondages ?

Celui qui n'en est pas à sa première campagne électorale devrait savoir que, depuis le 1er janvier, et jusqu'à ce lundi 28 mars, c'est ce qu'on appelle le "principe d'équité" qui prévalait. Comme nous vous l'expliquions ici, ce système, mis en place par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), vise à répartir le temps de parole de chaque candidat en fonction de son "poids politique". Derrière cette notion, sont pris en compte les résultats des anciens scrutins, le nombre d'élus de chaque parti, mais aussi les intentions de vote dans les sondages. Or, Jean Lassalle a "cru comprendre qu'il s'agissait du fils de madame Macron qui règle les sondages". De quoi crier à une "dictature molle".