Présidentielle : Emmanuel Macron précise sa revalorisation des salaires des enseignants

Pour Emmanuel Macron, qui a rappelé savoir "ce que je dois et ce que notre République doit à cette profession", ce système permettrait de valoriser des missions "qui aujourd'hui sont faites par beaucoup d'enseignants et qui ne donnent lieu à rien". "La réalité, c'est que quand on parle des profs, il n'y a pas que les heures devant les élèves. Beaucoup font déjà 'devoirs faits', s'occupent des élèves en dehors du temps scolaire, organisent beaucoup de choses avec le périscolaire et c'est très peu reconnu", a encore souligné celui qui dit avoir été en grande partie élevé par une grand-mère enseignante.