Présidentielle : si la France Insoumise affaiblissait Marine Le Pen, "la responsabilité serait celle d'Eric Zemmour", assure Louis Aliot

"Jean-Luc Mélenchon est placé en troisième homme, et en fonction de l'effondrement de la gauche, il pourrait arriver à nous talonner en tout cas pour le deuxième tour. Mais à ce moment-là, la responsabilité serait celle d'Eric Zemmour, qui aura provoqué lui-même la division du camp national et aura permis à l'extrême gauche de venir soit menacer cette deuxième place, soit talonner Marine Le Pen pour le second tour", a fustigé le vice-président du RN. Ces déclarations surviennent dans la lignée de plusieurs mois de saillies entre les deux concurrents d'extrême-droite, liées notamment à des défections dans le camp RN pour rallier le parti Reconquête!, dont la dernière en date est celle de Marion Maréchal-Le Pen.