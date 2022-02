Présidentielle 2022 : à gauche, Mélenchon se détache

Pour cela, ils misent notamment sur l'organisation de plus gros meetings, qui font toujours le plein. Plusieurs sont prévus, notamment en plein air, et la désormais traditionnelle grande "marche" de Bastille à République, le 20 mars, aura pour mission de matérialiser la dynamique par des foules. "L'objectif est de franchir un seuil de crédibilité dans l'accession au second tour, ce qui génère un mécanisme de regroupement des électeurs et fait baisser l'abstention", a expliqué le directeur de campagne Manuel Bompard auprès de l'AFP.

Ce dernier a également confié à l'AFP surveiller des indicateurs tout aussi important tels que "d'excellents retours de terrain du JT de TF1 (le 6 février) et de l'émission présidentielle de France 2 (jeudi dernier). Et on a eu une semaine record de signatures en ligne, 6.500, pour soutenir Jean-Luc Mélenchon".