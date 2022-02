Présidentielle 2022 : les enseignements d'un mois de sondages quotidiens

A gauche, Jean-Luc Mélenchon plane au-dessus de la mêlée, oscillant entre 8,5% et 10,5% d'intentions de vote. Il est loin devant ses adversaires, son plus proche concurrent, Yannick Jadot, étant le10 février crédité de 5%. Encore plus bas, les courbes se croisent parfois entre Anne Hidalgo - qui continue de dégringoler pour atteindre 2% ce jeudi, son pire résultat -, Christiane Taubira - dont l'état de grâce survenu après sa victoire à la primaire populaire est bel et bien terminé - et Fabien Roussel - qui à l'inverse voit sa courbe augmenter ces derniers jours.

Si l'on observe les résultats des hypothèses du second tour, Marine Le Pen inquiète de plus en plus Emmanuel Macron. Alors que ce dernier était donné à 58% le 10 janvier, il n'est plus qu'à 54,5% un mois plus tard. La différence est moindre en cas de duel avec Valérie Pécresse (55-45% ce jeudi, contre 54-46% il y a un mois en faveur du chef de l'Etat).

Enfin, plus le temps passe plus les électeurs sont sûrs de leur choix pour le premier tour : ils sont 72% ce 10 février, contre 68% le 10 janvier. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à dire qu'ils iront voter le 10 avril prochain, 67% contre 65% il y a un mois.