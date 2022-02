Soutien d'Eric Woerth à Emmanuel Macron : les réactions de la classe politique

À l'inverse, plusieurs ministres ex-LR ont salué la décision de l'ancien ministre du Travail. À l'image de Bruno Lemaire, actuel ministre de l'Économie et ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui s'est dit "heureux" de cette décision sur Twitter, et qui a reconnu "un choix de sincérité, à la hauteur des enjeux économiques et financiers actuels. Oui, notre pays a besoin d’expérience, de constance et de stabilité".