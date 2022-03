Présidentielle 2022 : sur LCI, Jean-Pierre Raffarin annonce soutenir Emmanuel Macron

Jean-Pierre Raffarin a choisi. Invité sur LCI ce mercredi matin, l'ancien Premier ministre a décidé de soutenir Emmanuel Macron plutôt que Valérie Pécresse pour la prochaine élection présidentielle. "Ce quinquennat restera sans doute comme l'un des plus difficiles de notre histoire. Le président a été à la hauteur de la fonction. Je souhaite sa candidature et je le soutiendrai", annonce-t-il (voir vidéo en tête de cet article).

Le chef de l'État, qui n'a toujours pas clarifié ses intentions, doit se déclarer avant vendredi 18h, date limite de l'envoi des candidatures au Conseil constitutionnel. Mais son agenda est chamboulé par la guerre en Ukraine. "La situation internationale est particulièrement menaçante, mais Emmanuel Macron est à la fois le candidat le plus jeune et le plus expérimenté", met en avant Jean-Pierre Raffarin. "C'est rare. Pour réussir un second mandat, il est très important d'avoir la leçon des succès, mais aussi des échecs du mandat précédent. Il a tout en main pour réussir son second mandat."