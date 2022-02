Présidentielle 2022 : Tinder incite les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales

Pour cette raison, l'application la plus utilisée dans le monde pour faire de nouvelles rencontres a souhaité donner à l'association l'opportunité d'"aider la jeune génération à reconnaître qu'ensemble, ils ont une voix", explique Ben Puygrenier, porte-parole de Tinder en France. "Il faut ramener la démocratie au plus près des jeunes, là où se forgent les opinions et où se font les discussions", expliquent les coprésidents de l'ONG, Flore Blondel-Goupil et Dorian Dreuil.

Tinder a soutenu d'autres initiatives par le passé (sur le consentement par exemple) et dans d'autres pays, pour les élections aux États-Unis en 2020 ou en Allemagne en 2021. Différentes initiatives ayant recours au numérique pour lutter contre la mal-inscription ont vu le jour après l'abstention record observée lors des élections régionales et départementales de 2021.