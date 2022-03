Toujours pas soutenue par Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse "trace sa route", affirme-t-elle sur LCI

Et d'après ses récentes déclarations, Nicolas Sarkozy semble peu enclin à apporter un soutien à la candidate de sa propre famille politique. "Elle est inexistante" et "il n'y a pas de dynamique" autour de sa candidate, avait-il jugé en février dernier, d'après des propos rapportés par Le Figaro. "Valérie part dans tous les sens. Déjà, si, dans une campagne, tu arrives à imprimer une ou deux idées, c’est un miracle ! Il faut marteler en permanence. En 2007, on parlait de Sarko matin, midi et soir. Mais là, qui parle de Valérie Pécresse ?", aurait-il fustigé.

L'ancien président de la République avait aussi soutenu le député LR de l'Oise Éric Woerth, qui avait été écarté du parti après avoir annoncé son ralliement à Emmanuel Macron. "Il a dit qu'il était mon ami et qu'il me soutenait personnellement", expliquait le transfuge le 16 février dernier sur LCI, reconnaissant toutefois ne pas savoir"ce que Nicolas Sarkozy fera ni où il ira" pour ce qui de l'élection présidentielle.