"Tout sauf Macron" : ils ont voté pour Mélenchon au 1er tour et sont tentés par Le Pen au second

Parmi les mesures d'Emmanuel Macron dont ne veulent pas ces électeurs, la retraite à 65 ans et le RSA conditionné arrivent en bonne place. "Je ne me vois pas travailler jusqu'à l'âge de 65 ans", reconnaît Sam, alors que Jean-Luc Mélenchon était pour la retraire à 60 ans et que la candidate RN prône un statu quo à 62 ans. "Voter Marine Le Pen, c'est d'abord voter contre le projet d'Emmanuel Macron et sa retraite à 65 ans, l'obligation de travailler pour toucher le RSA, et l'argent mal utilisé avec les cabinets de conseil comme McKinsey", abonde un autre témoin, qui estime lui aussi "que le danger du vote pour Marine Le Pen est moindre puisque sans la majorité elle ne pourra pas faire de lois trop extrêmes". "Je refuse la retraite à 65 ans, la baisse du pouvoir d'achat et la réduction des APL", confirme Anastasia, également opposée au pass vaccinal.

"Pour moi, ce sera tout sauf Macron", assume Hélène, mère de 48 ans, qui elle aussi fera son choix pour une candidate qui, comme Jean-Luc Mélenchon, s'est prononcée contre le pass vaccinal. "Je ne veux pas d’une nouvelle étape dans les QR code et autres mesures politico-sanitaires liberticides. Je veux que mes enfants soient libres et faire du sport et de poursuivre librement leurs apprentissages."