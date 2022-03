Présidentielle : un électeur positif au Covid-19 pourra aller voter

Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs indiqué que le Conseil de défense qui s'est tenu mardi a examiné la question du protocole sanitaire qui sera appliqué lors des élections. Les recommandations seront publiées très prochainement, et viseront en particulier à fluidifier les parcours dans les bureaux de vote et à prévoir les masques chirurgicaux pour les scrutateurs, assesseurs et personnes fragiles "ayant à intervenir dans les bureaux de vote", a-t-il précisé.

Gabriel Attal s'est toutefois montré optimiste quant au cours de l'épidémie. "Cette hausse semble commencer à être moins rapide", a-t-il observé, s'appuyant sur "l'indicateur clé, la tension hospitalière". Selon lui, le nombre de patients hospitalisés reste pour l'heure "soutenable", et celui de patients en réanimation devrait rester stable dans les prochaines semaines.