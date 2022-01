Un élu peut-il consulter ses administrés avant de donner son parrainage ?

Non, selon l’État. Si l’initiative est présentée par le maire comme un acte démocratique, elle n’est pas du goût de la préfecture, qui argue qu’un élu d’une collectivité territoriale ne peut demander à ses administrés de décider à sa place. Dans un communiqué, la préfecture du Var fait savoir qu’"une consultation ne peut porter que sur une demande d’avis" et qu’"il est fait interdiction à l'administration de renoncer à son pouvoir de décision en se liant à son résultat". Une décision fondée sur l’article L.1112-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), selon lequel "les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci".

Un autre argument est avancé par la préfecture, qui a donc demandé à la commune d’annuler la consultation. Ainsi, le fait de parrainer un candidat, prérogative réservée à tous les élus de collectivités territoriales, doit être "un acte personnel et volontaire du maire, qu’il ne peut pas déléguer". Or, le maire Sainte-Anastasie-sur-Issole a décidé ici de "s’en remettre au choix des électeurs" et s’est même engagé à "respecter le résultat de la consultation… quel qu’il soit", peut-on lire dans Var-Matin. Malgré le communiqué préfectoral, la consultation a été maintenue ce samedi 29 janvier, d'après le quotidien. Sollicitée, la mairie n'est pas revenue vers nous pour le moment.