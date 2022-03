Présidentielle : un front républicain se dessine déjà dans l'hypothèse d'un duel Macron/Le Pen

Fabien Roussel a également annoncé qu'il voterait pour Jean-Luc Mélenchon en cas de duel entre l'Insoumis et l'actuel locataire de l'Elysée. En revanche le 14 mars dernier Anne Hidalgo avait refusé de se prononcer sur ce choix pour le second tour, et ce mardi l'écologiste Yannick Jadot a également botté en touche. Les deux candidats refusent de voir en Jean-Luc Mélenchon le "vote utile" de la gauche, et assurent toujours croire en leurs chances.