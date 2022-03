Présidentielle : un jeu vidéo des Insoumis vante le programme de Jean-Luc Mélenchon

Alors qu'il figure parmi les candidats qui ont le plus tiré profit des réseaux sociaux et d'Internet pour faire campagne, Jean-Luc Mélenchon a ajouté une corde à son arc. Dimanche 27 mars, le "Discord insoumis" a lancé un jeu vidéo en ligne pour présenter le programme du candidat de La France Insoumise. Ce "groupe d'action numérique", qui se présente comme une "plateforme collaborative d'initiative citoyenne", s'organise notamment via le logiciel de messagerie Discord, et compte 17.000 membres, dont des développeurs.