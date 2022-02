Une "désaffiliation politique d’une grande partie de la jeunesse" observée, selon une étude

Sur la base d’un panel de 8 000 jeunes de 18 à 24 ans, constitué par Harris interactive, et de deux autres "panels miroir" de 1000 répondants chacun, correspondant à la génération des parents et des grands-parents, l'enquête révèle un autre enseignement : une nette majorité conserve la conviction que le vote est utile et "peut faire évoluer les choses". Mais pour un tiers, "le vote ne sert pas à grand-chose".

Toujours selon le think tank, il n'y aurait pas une mais plusieurs jeunesses. Elles sont divisées en quatre groupes aux attitudes sociopolitiques différenciées : les démocrates protestataires (39 %), les révoltés (22 %), les désengagés (26 %) et les intégrés transgressifs (13 %). "On est loin d’avoir affaire à une génération désabusée ou platement utilitariste", ajoutent les auteurs de l'étude.