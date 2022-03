Présidentielle 2022 : les ambiguïtés internationales de Jean-Luc Mélenchon

Concernant la guerre en Ukraine, Jean-Luc Mélenchon a condamné l'invasion et la volonté de puissance de la Russie et a automatiquement demandé une désescalade tout en continuant à défendre sa politique de non-alignement et de sortie de l'Otan. "'Non-alignement' ne signifie pas neutralité. Le choix de la France la met du côté du droit international. Et ce droit est du côté de l’Ukraine", s'est-il par ailleurs justifié à l'Assemblée Nationale.

Mais s'il exige un cessez-le-feu en Ukraine, le retrait des troupes russes et des négociations sous l'égide d'institutions internationales, il ne dit pas comment atteindre ces objectifs. À l'Assemblée, toujours, Jean-Luc Mélenchon a ainsi refusé l'envoi de la part de l'Union européenne d'armes et s'est opposé à la coupure du réseau interbancaire Swift aux opérateurs russes. Aucune sanction économique ou financière n'a pour le moment été demandée par La France insoumise.