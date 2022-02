Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse contre-attaque après une semaine difficile

Valérie Pécresse sortait d'une semaine éprouvante, entre défections de LR vers Emmanuel Macron, propos assassins prêtés à Nicolas Sarkozy et enfin un meeting devant 7.500 personnes dimanche dernier au Zénith à Paris, le premier de cette ampleur, jugé raté par les commentateurs.

La candidate LR, visiblement peu à l'aise dans l'exercice du Zénith, a été vivement critiquée sur la forme mais aussi sur le fond, pour avoir évoqué le "grand remplacement" et les "Français de papier". Elle n'a pas prononcé ces mots lors de son discours en Vendée et s'est depuis plusieurs fois défendue de tout clin d'œil à l'extrême droite. Elle a précisé que si elle devait refaire son discours de dimanche, elle le ferait "de manière plus parlée, ça me correspond plus".

"On me fait dire le contraire de ce que je dis", a-t-elle assuré jeudi, en regrettant que la polémique ait occulté son projet de "Nouvelle France". "Il y avait des mesures extrêmement fortes dans mon discours, sur l'école, la réindustrialisation, le referendum d'initiative citoyenne, la ruralité, la culture... et ne sort qu'une phrase totalement détournée de son sens! C'est absurde", a-t-elle affirmé.