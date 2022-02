À deux mois du premier tour, la mauvaise passe de Valérie Pécresse

Ce vendredi, l'ancienne secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy Nora Berra a annoncé soutenir Emmanuel Macron pour la présidentielle. Valérie Pécresse est "une grande technicienne qui s'engage beaucoup", mais "les qualités d'un président (que) je vois chez Emmanuel Macron, ce courage politique à tenir la barre", "je ne le vois pas, malheureusement, chez Valérie Pécresse", a-t-elle justifié. La veille, la maire de Calais Natacha Bouchart faisait également part de son soutien au président de la République, "le plus en capacité de gagner la prochaine élection présidentielle" et d'aider sa vile face à la crise migratoire.

Avant elles, mercredi l'ex-ministre sarkozyste et le président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale Eric Woerth avait fait défection. "Je n'adhère pas au discours de LR", qui décrit une France "recroquevillée sur elle-même", avait-il expliqué. D'autres pourraient suivre, à l'instar de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui attend de voir quel sera le projet du président de la République. Mais l'état major de la candidat se veut indifférent à ces départs. "Je suis parfaitement serein. Les débauchages individuels sont une manière de faire de la politique dans ce qu’elle a de pire et n’honore pas ceux qui s’y livrent à l’Elysée. Ils sont l’écume des vagues d’une campagne et montrent que c’est bien Valérie Pécresse qui fait le plus peur à Emmanuel Macron", a déclaré à TF1 info Othman Nasrou, porte-parole de Valérie Pécresse.