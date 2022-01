Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse investie par les Centristes et l'UDI

Hervé Morin assure de son côté n'avoir "aucun problème" avec la fermeté de la candidate sur le régalien. "Quand on est de centre-droit, on est libéral, on est attachés aux libertés individuelles, mais on est aussi pour un État fort sur ses missions régaliennes, capable d'assurer la sécurité, la justice et la protection de nos compatriotes", a-t-il ajouté. Valérie Pécresse a ensuite reçu le soutien de l'UDI, le parti de centre-droit de Jean-Christophe Lagarde. "Je n'ai aucun problème avec le fait que l’État doive rétablir l'ordre, car c'est la meilleure façon de protéger les plus faibles", a affirmé ce dernier.